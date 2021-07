Abdullah Al-Rashidi leggendario alle Olimpiadi! Medaglia a quasi 58 anni. Ma non è record…

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021)Al-è un’icona immortale del tiro a volo. Il kuwaitiano ha partecipato ad addirittura sette edizioni consecutive delle Olimpiadi: dal 1996 al 2021 ha sempre marcato il cartellino ai Giochi, ottenendo però meno di quanto avrebbe meritato. Il tiratore si laureò Campione del Mondo nello skeet per ben tre volte tra il 1995 e il 1998, ma il suo strapotere in piazzola non era mai riuscito a emergere in occasione della rassegna a cinque cerchi. Intanto glipassavano e laolimpica diventava un’ossessione per Al-, il quale imperterrito proseguiva nella propria carriera con ...