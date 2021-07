A scuola in presenza con il 60% di studenti vaccinati? Servono 30mila vaccini in più al giorno (Di lunedì 26 luglio 2021) Per centrare l’obiettivo indicato da Figliuolo entro il 10 settembre Servono circa 75mila dosi quotidiane nella fascia 12-19 anni: il ritmo attuale è di 43mila Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 luglio 2021) Per centrare l’obiettivo indicato da Figliuolo entro il 10 settembrecirca 75mila dosi quotidiane nella fascia 12-19 anni: il ritmo attuale è di 43mila

