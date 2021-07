A rischio le Olimpiadi di Tokyo? Ecco cosa sta accadendo (Di lunedì 26 luglio 2021) Come leggiamo su Novella 2000, le Olimpiadi 2021 di Tokyo potrebbero essere a rischio. Come mai? Le cause alla base di questo rischio non sarebbero da ricondurre al Covid-19, ma ad un evento climatico che potrebbe compromettere i giochi. Pare, infatti, che un tifone sia in arrivo e che presto potrebbe abbattersi sulla città che ospita le Olimpiadi 2021. Si tratterebbe, stando a quanto leggiamo sul sito, dell’ottavo ciclone della stagione. In questo momento il ciclone pare si sia spostato sul Pacifico per raggiungere l’isola giapponese di Honshu e da lì, adesso, dovrebbe raggiungere ... Leggi su trashblog (Di lunedì 26 luglio 2021) Come leggiamo su Novella 2000, le2021 dipotrebbero essere a. Come mai? Le cause alla base di questonon sarebbero da ricondurre al Covid-19, ma ad un evento climatico che potrebbe compromettere i giochi. Pare, infatti, che un tifone sia in arrivo e che presto potrebbe abbattersi sulla città che ospita le2021. Si tratterebbe, stando a quanto leggiamo sul sito, dell’ottavo ciclone della stagione. In questo momento il ciclone pare si sia spostato sul Pacifico per raggiungere l’isola giapponese di Honshu e da lì, adesso, dovrebbe raggiungere ...

