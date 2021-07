' A Black Jesus' | cittadinanza onoraria Siculiana a Wim Wenders

(Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - Pubblico delle grandi occasioni ieri sera adove il regista Luca Lucchesi ha presentato il film documentario A, prodotto da Wim, che è tornato così nel paese in provincia di Agrigento dove è ambientata la sua storia. Tra i protagonisti del film Edward Zorobah, giovane migrante ghanese che tre anni fa è stato ospite del centro di accoglienza di Villa Sikania e la cui storia è al centro del documentario. Durante la serata è stata conferita a Edward Zorobah e al produttore tedesco Wimla...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – "Siculiana – ha dichiarato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa – è una comunità viva, che accoglie, che non nasconde i problemi. Il rapporto della comu ...