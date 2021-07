343 772 milioni di euro | nuovo record per i mutui attivi circolanti

(Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO – Kìron Partner Spa, Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock diin essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico ne è emerso che nel primo trimestre 2021 si è registrato lo stock diin essere più alto di sempre che ha raggiunto i 343.772di. A chiusura del 2020 (con più di 339 miliardi di) le rilevazioni del quarto trimestre, avevano superato il precedente, mentre in questo I trimestre 2021 viene fissato unmassimo ai ...

Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d'Italia relativi allo stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l'acquisto dell'abitazione. Tracciando il trend storico ne è emerso che nel primo trimestre 2021 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre che ha raggiunto i 343.772 miliardi di euro.