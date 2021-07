Zuppa di Porro del 25 luglio 2021 (Di domenica 25 luglio 2021) Zuppa di Porro. Si addensano dei torbidi sulla stampa italiana. Direbbe Woodhouse. Oggi tutti pezzi fotocopia sulle manifestazioni di ieri: fascisti, no vax, persino violenti, irrresponsabili e così via. Ma è davvero così? Caro Presidente Draghi ci ascolti per la stima che abbiamo nei suoi confronti non ci faccia rimpiangere Casalino per quella brutta aria che tira nella sala stampa di Palazzo chigi. Vi raccontiamo la storia di… Macioce e il nuovo reato del pol corretti: avere una pistola con porto d’armi è reato. Quel regalo di Tabacci ad Arcuri, per fortuna che Manti c’è. Giustizia il ricatto al colle. Oggi il Giornale, manifestaizoni a parte, è in buona ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 luglio 2021)di. Si addensano dei torbidi sulla stampa italiana. Direbbe Woodhouse. Oggi tutti pezzi fotocopia sulle manifestazioni di ieri: fascisti, no vax, persino violenti, irrresponsabili e così via. Ma è davvero così? Caro Presidente Draghi ci ascolti per la stima che abbiamo nei suoi confronti non ci faccia rimpiangere Casalino per quella brutta aria che tira nella sala stampa di Palazzo chigi. Vi raccontiamo la storia di… Macioce e il nuovo reato del pol corretti: avere una pistola con porto d’armi è reato. Quel regalo di Tabacci ad Arcuri, per fortuna che Manti c’è. Giustizia il ricatto al colle. Oggi il Giornale, manifestaizoni a parte, è in buona ...

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro Addio rivoluzione fiscale: "Perché il governo non la farà" Infine aggiungi l'ingrediente segreto, il politico che di solito non rilascia mai interviste, ovvero il ministro Giancarlo Giorgetti , ed ecco che la zuppa di Porro prende un sapore tutto diverso. Se ...

"Una zanzara nella Zuppa": diretta con Porro e Cruciani dal nostro inviato a Bari Una zanzara nella Zuppa. In diretta da Bari, Nicola Porro cucina la sua quotidiana rassegna stampa con un ospite speciale: Giuseppe Cruciani . I due giornalisti sfogliano i giornali a modo loro ed aprono così la ...

Io e Capezzone censurati da Instagram Nicola Porro Neppure Draghi si fida del green pass 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:00 Draghi non si fida del green pass, ha ragione Bechis. In effetti chiede ai giornalisti in conferenza stampa il ...

Green pass, tornano i manganellatori di sinistra 00:00 Sono tornati i manganellatori. Uno di questi si chiama Sebastiano Messina, scrive su Repubblica, e dice che Mario Giordano ed io siamo due ...

