Zanni: questa medaglia pesa 10 anni di lavoro (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - La medaglia che non t'aspetti e per questo ancora più bella, più gustosa. È il bronzo di Mirko Zanni, un ragazzo di 23 anni di Pordenone che non pesa più di 67 chilogrammi ma che oggi sulla pedana del Tokyo International Forum i chilogrammi ne ha sollevati ben 322, nuovo record italiano e soprattutto splendida medaglia di bronzo. “Tutto ciò che ho fatto finora ora ha un senso, sono convinto che sarò l'apripista di una nuova era, arriveranno altre medaglie perché siamo una squadra unita, lavoriamo bene, ci sono atleti importanti e seguiamo il progetto della federazione”, ha commentato ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Lache non t'aspetti e per questo ancora più bella, più gustosa. È il bronzo di Mirko, un ragazzo di 23di Pordenone che nonpiù di 67 chilogrammi ma che oggi sulla pedana del Tokyo International Forum i chilogrammi ne ha sollevati ben 322, nuovo record italiano e soprattutto splendidadi bronzo. “Tutto ciò che ho fatto finora ora ha un senso, sono convinto che sarò l'apripista di una nuova era, arriveranno altre medaglie perché siamo una squadra unita, lavoriamo bene, ci sono atleti importanti e seguiamo il progetto della federazione”, ha commentato ...

