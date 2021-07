Zaia: “Il Veneto conquista anche la Coppa Italia del beach volley” (Di domenica 25 luglio 2021) VENEZIA – “Il Veneto conquista anche la Coppa Italia del beach volley. Complimenti alla trevigiana Margherita Bianchin per la recente vittoria, conseguita in coppia con la vastese Claudia Scampoli, del trofeo tricolore nella tappa riminese del campionato Italiano 2021, un meritato traguardo che le è valso anche punti utili in vista delle finali scudetto che si disputeranno prossimamente a Caorle. Le due atlete continueranno anche la loro attività internazionale, calcando le spiagge di diverse località balneari europee ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) VENEZIA – “Illadel. Complimenti alla trevigiana Margherita Bianchin per la recente vittoria, conseguita in coppia con la vastese Claudia Scampoli, del trofeo tricolore nella tappa riminese del campionatono 2021, un meritato traguardo che le è valsopunti utili in vista delle finali scudetto che si disputeranno prossimamente a Caorle. Le due atlete continuerannola loro attività internazionale, calcando le spiagge di diverse località balneari europee ...

Advertising

borghi_claudio : Acciderba... adesso servono eh? In 48 abbiamo votato contro. 48 in tutta la Camera. Covid Veneto, Zaia: 'Congela… - Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - LaStampa : Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” - milamalditesta : @dirittofrontier @Musso___ Anche dal Veneto di Zaia secondo te sono numeri farlocchi? - antonellacirce1 : RT @Milan70Roberto: @Gianmar26145917 Ci hanno già provato in Veneto...con i medici ed infermieri che non hanno aderito alla campagna vaccin… -