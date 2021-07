Yara schiacciata e uccisa da un' auto a 16 anni Siena | l' errore che sconvolge l' Italia | chi stava guidando

(Di domenica 25 luglio 2021) Un tragico incidente è costato la vita aGattavecchi, 16enne di Montepulciano. La giovanissima è deceduta sabato pomeriggio all'ospedale Le Scotte didopo essere stata investita econtro un muro dall'alla cui guida c'era un'amica. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì. L'amica, non ancora 18enne,per conseguire la patente di guida e per fare una sorpresa aha deciso di mettersi al volante dell'che sarebbe stata il "regalo" promesso dalla sua stessa famiglia in caso di passaggio dell'esame di ...

Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente risale alla ...... 24 luglio 2021 - Non ce l'ha fatta la ragazza di sedici anni di Montepulciano,Gattavecchi , che - nel cuore della notte fra giovedì e venerdì - era statacontro un muro, investita ...Continuano intanto i messaggi di cordoglio per la famiglia Gattavecchi: il padre Gionata, la mamma Lilian, ai quali la comunità di Montepulciano si stringe in un abbraccio Una famiglia distrutta, un p ...Stava per prendere la patente e voleva mostrare il regalo di famiglia, ma ha sbagliato a inserire la marcia. La coetanea finita schiacciata contro il muro ...