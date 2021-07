Wta Palermo 2021, Collins: “Se sono qui, è per merito dei medici” (Di domenica 25 luglio 2021) “Voglio congratularmi con Ruse, perché ha giocato un grandissimo torneo. Le auguro il meglio e di migliorare settimana dopo settimana. Ringrazio tutti coloro che permettono un calendario così pieno, in particolare i fisioterapisti e i dottori che mi hanno aiutato tanto durante questa settimana. Per quanto mi è accaduto negli ultimi due anni ho pensato di ritirarmi, se sono qui è merito dei medici“. Queste le dichiarazioni di Danielle Collins dopo la vittoria 6-4 6-2 su Elena Gabriela Ruse al Wta Palermo 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “Voglio congratularmi con Ruse, perché ha giocato un grandissimo torneo. Le auguro il meglio e di migliorare settimana dopo settimana. Ringrazio tutti coloro che permettono un calendario così pieno, in particolare i fisioterapisti e i dottori che mi hanno aiutato tanto durante questa settimana. Per quanto mi è accaduto negli ultimi due anni ho pensato di ritirarmi, sequi èdei“. Queste le dichiarazioni di Danielledopo la vittoria 6-4 6-2 su Elena Gabriela Ruse al Wta. SportFace.

Advertising

MasterblogBo : Danielle Rose Collins ha fatto suo oggi il del 32esimo “Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 con 235.238 dollari di… - FBusbani : RT @vincenzoarmetta: Complimenti a Daniell Collins che vince il wta Palermo una vera campionessa, umile sempre col sorriso e disponibile co… - OA_Sport : WTA Palermo 2021: per Danielle Collins c'è il trionfo in Sicilia - vincenzoarmetta : Complimenti a Daniell Collins che vince il wta Palermo una vera campionessa, umile sempre col sorriso e disponibile… - zazoomblog : Wta Palermo 2021 dominio Collins in finale: Ruse sconfitta e in apnea - #Palermo #dominio #Collins #finale: -