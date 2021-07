WTA Gdynia 2021: Marina Zanevska conquista il titolo su Kristina Kucova (Di domenica 25 luglio 2021) Marina Zanevska vince il suo primo torneo WTA in carriera ai livelli superiori, il 250 di Gdynia. Battendo la slovacca Kristina Kucova con il punteggio di 6-4 7-6(4), però, la belga, quasi ventottenne, nata a Odessa e che rappresenta l’attuale Paese dal 2016, non riesce entrare nelle prime 100 del ranking per la prima volta. Si ferma infatti al numero 114, pur guadagnando 51 posizioni, mentre ne recupera 30 Kucova, che diventa numero 120 (ed è stata al 71° posto). Primo set favorevole alla nativa di Bratislava nelle sue fasi iniziali: sono due i break consecutivi ottenuti, subito però ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)vince il suo primo torneo WTA in carriera ai livelli superiori, il 250 di. Battendo la slovaccacon il punteggio di 6-4 7-6(4), però, la belga, quasi ventottenne, nata a Odessa e che rappresenta l’attuale Paese dal 2016, non riesce entrare nelle prime 100 del ranking per la prima volta. Si ferma infatti al numero 114, pur guadagnando 51 posizioni, mentre ne recupera 30, che diventa numero 120 (ed è stata al 71° posto). Primo set favorevole alla nativa di Bratislava nelle sue fasi iniziali: sono due i break consecutivi ottenuti, subito però ...

