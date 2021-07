Vomero | blitz anti-droga durante la movida | arrestato 26enne

Leggi su vesuvius

(Di domenica 25 luglio 2021) Operazione della polizialaal. Infatti le forze dell’ordine hannounche spacciava in zona. Operazionelanapoletana (via Carabinieri di Napoli)Tornano in azione i Carabinieri del Nucleo Operativo del, che hanno compiuto una nuova operazionelanel quartiere napoletano. Infatti i militari delle Fiamme Argento hannountrovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo dovrà rispondere alle ...