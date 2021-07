Volley | Olimpiadi Tokyo Davide Mazzanti | “C’era tanta emozione Si è sviluppato un grande clima”

(Di domenica 25 luglio 2021) È un esordio stupendo quello di cui si sono rese protagoniste le azzurre delfemminile, uscite vittoriose da quella che è stata la loro prima partita alledi. La Nazionale Italiana si è imposta in maniera netta e più che convincente sulla Russia con il punteggio di 25-23 25-19 25-14. Ineccepibile come sempre l’immensa Paola Egonu, top scorer del giorno con la bellezza di 21 punti. Decisamente soddisfatto il coach, che ha commentato così questo primo match ai microfoni diball.it: “All’esordio non sai mai cosa aspettarti....

LA CRONACA DELLA PARTITA Primo set che inizia in salita per l' Italia a causa di due errori in attacco proprio di Egonu (0 - 3). Nonostante tutto le ragazze di Mazzanti non si perdono d'animo e ...Italia - Roc 3 - 0 (25 - 23, 25 - 19, 25 - 14) L'Italia inizia con il botto e con il sorriso un torneo che la vuole protagonista. La squadra di Davide Mazzanti, a parte qualche impercettibile ...È un esordio stupendo quello di cui si sono rese protagoniste le azzurre del volley femminile, uscite vittoriose da quella che è stata la loro prima partita alle Olimpiadi di Tokyo. La Nazionale Itali ...Esordio vincente dell'Italia di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre si sono imposte in maniera imperiosa sulla Russia, che ricordiamo gioca sotto la bandiera del Comitato Olimpico Rus ...