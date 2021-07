Volley, Italia-Russia 3-0: le pagelle delle azzurre. Egonu subito “on fire”. Bene Pietrini e Fahr (Di domenica 25 luglio 2021) OFELIA MALINOV 8: Che esordio per l’alzatrice azzurra che convince anche chi poteva anche avere qualche dubbio sul suo ruolo di titolare. Bene la distribuzione, spesso precisa anche in situazione di difficoltà, mette a segno anche 4 punti. Partenza con il piede giusto. PAOLA Egonu 8: Stupirsi per 18 punti di Egonu in tre set sarebbe esagerato, però se c’era una giocatrice che poteva sentire la pressione quella era proprio la “Paola Nazionale” che invece scende in campo con la grinta giusta, ci mette un po’ ad oliare i meccanismi e poi demolisce le russe non lasciando scampo alle rivali. SARA Fahr 8: Gioca con la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) OFELIA MALINOV 8: Che esordio per l’alzatrice azzurra che convince anche chi poteva anche avere qualche dubbio sul suo ruolo di titolare.la distribuzione, spesso precisa anche in situazione di difficoltà, mette a segno anche 4 punti. Partenza con il piede giusto. PAOLA8: Stupirsi per 18 punti diin tre set sarebbe esagerato, però se c’era una giocatrice che poteva sentire la pressione quella era proprio la “Paola Nazionale” che invece scende in campo con la grinta giusta, ci mette un po’ ad oliare i meccanismi e poi demolisce le russe non lasciando scampo alle rivali. SARA8: Gioca con la ...

