Voghera, l’assessore Adriatici: “Non volevo colpirlo, sono stato addestrato”. Il gip: “Reazione sproporzionata” (Di domenica 25 luglio 2021) Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragica sparatoria avvenuta martedì a Voghera, in cui ha perso la vita Youns El Boussettaoui. Il 39enne di origine marocchina, pluripregiudicato e con problemi mentali, è morto a seguito di un colpo sparato dalla Beretta calibro 22 di Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del comune nel pavese. Per lui sono stati confermati gli arresti domiciliari, che sta passando in una località segreta. Nelle motivazione della convalida, il gip di Pavia parla di una “Reazione sproporzionata” dell’assessore “sceriffo”, solito girare per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 luglio 2021) Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragica sparatoria avvenuta martedì a, in cui ha perso la vita Youns El Boussettaoui. Il 39enne di origine marocchina, pluripregiudicato e con problemi mentali, è morto a seguito di un colpo sparato dalla Beretta calibro 22 di Massimo, assessore alla Sicurezza del comune nel pavese. Per luistati confermati gli arresti domiciliari, che sta passando in una località segreta. Nelle motivazione della convalida, il gip di Pavia parla di una “” del“sceriffo”, solito girare per ...

fattoquotidiano : Voghera, per i pm l’assessore leghista Adriatici sparò “consapevolmente” anziché “accidentalmente”. La legittima di… - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA - Tg3web : Confermati i domiciliari per l'assessore alla sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici. Un testimone: 'Adriatici ha… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @fratotolo2: Confermati i domiciliari a Adriatici in una località segreta per ragioni di sicurezza. In un video, Giampiero Santamaria, c… - Rica34839843 : RT @bartolopietro1: La morte, con un colpo d’arma da fuoco,di una persona disarmata è un fatto gravissimo. La magistratura farà il suo cors… -