Viviana-Gioele un anno dopo | parla il marito e papà | Messinscena | corpi furono spostati

(Di domenica 25 luglio 2021) ?È unacriminale per inscenare il suicidio, depistare le indagini e allontanare le responsabilità dai colpevoli. I duesono statinel luogo dove sono stati ritrovati”. Are sulle pagine del quotidiano La Stampa è Daniele Mondello,diParisi e padre del piccolo, mamma e figlio scomparsi tra i boschi di Caronia (Messina) il 3 agosto 2020. Vennero ritrovati senza vita solo molti giornil’8 agosto ai piedi di un traliccio vicino al guardrail; il figlioletto di quattro anni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

Un anno senza, inghiottiti nel buio il 3 agosto dopo un incidente in una galleria dell'autostrada Messina - Palermo e ritrovati morti troppi giorni dopo: lei,, dj torinese bella e fragile, ...Leggi notizie correlate ? Il sondaggio del Sole 24 Ore, Caronia: "Ci sono numeri per mandare a casa Orlando" ? Folgorato da una scarica elettrica - Muore un operaio a Caronia ?, il ...Daniele Mondello alla Stampa: "Tutto per inscenare omicidio-suicidio, depistare le indagini e allontanare le responsabilità dai colpevoli. Lo dice la scienza" ...Il 3 agosto la moglie e il figlio vennero trovati morti, lo sfogo di Daniele Mondello con una convinzione: la mamma non avrebbe mai ucciso il piccolo ...