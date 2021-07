Vito | Lo dedico al nonno che tifa da lassù

(Di domenica 25 luglio 2021) "Da un mese non c'è più, ma sono sicuro che mi ha visto". E poi l'appello: "Mi sono vaccinato per essere qui, facciamolo tutti"

"Da un mese non c'è più, ma sono sicuro che mi ha visto". E poi l'appello: "Mi sono vaccinato per essere qui, facciamolo tutti"Lui era sicuro che avrei vinto,a lui questa medaglia'. Lo ha dettoDell'Aquila, medaglia d'oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, collegato con la dark room di Casa Italia. gm"Da un mese non c’è più, ma sono sicuro che mi ha visto". E poi l’appello: "Mi sono vaccinato per essere qui, facciamolo tutti" ...dal nostro inviato «Scusate, sto parlando male…». Ecco a voi la semplicità di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi ...