Violento temporale su Bergamo: allagato il sottopasso della Malpensata (Di domenica 25 luglio 2021) Bergamo. Nel tardo pomeriggio di domenica 25 luglio un Violento temporale si è abbattuto sulla città. Pioggia e grandine hanno allagato il sottopasso della Malpensata oggetto di un recente lavoro di manutenzione. Molti gli automobilisti e motociclisti in difficoltà. guarda tutte le foto 5 temporale su Bergamo: allagato il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021). Nel tardo pomeriggio di domenica 25 luglio unsi è abbattuto sulla città. Pioggia e grandine hannoiloggetto di un recente lavoro di manutenzione. Molti gli automobilisti e motociclisti in difficoltà. guarda tutte le foto 5suil ...

Advertising

cinziotta73 : Violento temporale con grandine piccola e tanto vento. ???? #brianza - InMeteo : Violento temporale in Lombardia: gravi danni a Gallarate e nel varesotto - 4Tchat : RT @31magnl: Inondazione in #Belgio , temporale rapido e violento. Danni ingenti circoscritti a #Namur | - 31magnl : Inondazione in #Belgio , temporale rapido e violento. Danni ingenti circoscritti a #Namur | - EmergenzaH24 : RT @TgrRaiAltoAdige: Decine di interventi sono ancora in corso. 200 i #vigilidelfuoco al lavoro. Un primo resoconto del violento temporale… -