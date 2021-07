Villa di Tirano | grave padre e bimbo investiti dalle fiamme partite da alcune moto

(Di domenica 25 luglio 2021)di(Sondrio) - E' ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con gravi ustioni ildi cinque anni, deve compierne sei a settembre, ...

Advertising

glooit : Incendio in un’officina a Villa di Tirano: padre e figlio di 6 anni restano gravemente ustionati leggi su Gloo… - valtellinatweet : Padre e figlio ustionati nell'incendio di ieri a Villa di Tirano - Giorno_Sondrio : Villa di Tirano, scoppia un incendio davanti all'officina: gravi padre e figlio di 6 anni - valtellinatweet : Incendio a Villa di Tirano nei pressi della statale 38 -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Tirano

di(Sondrio) - E' ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con gravi ustioni il bimbo di cinque anni, deve compierne sei a settembre, ...Attimi di paura adinel tardo pomeriggio di sabato: padre, un uomo di 44 anni di, e figlio, un bambino di 6 anni, sono stati infatti travolti dalle fiamme che sono divampate dal rimorchio su cui i ...Villa di Tirano (Sondrio) - E' ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con gravi ustioni il bimbo di cinque anni, deve compierne sei a settembre, ...Padre e figlio, il primo di 44 anni, il secondo di soli sei, di Tirano, ricoverati in condizioni gravi, rispettivamente al Villa Scassi, di Sampierdarena, a Genova, e all’ospeda ...