Villa Betania, uomo ferito a una gamba durante tentativo rapina

Tempo di lettura: < 1 minuto

Un uomo di 24 anni è stato ferito a una gamba, la scorsa notte, da un colpo d'arma da fuoco e ricoverato a Villa Betania. Alla Polizia ha raccontato di essere stato avvicinato, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, da due malviventi con il volto coperto a caschi, a bordo di una moto, che sotto la minaccia di una pistola lo avrebbero costretto a consegnare l'orologio. Sempre secondo la versione del ferito, uno dei due avrebbe esploso accidentalmente un proiettile che ha raggiunto il 24enne alla coscia destra. La vittima non è in pericolo di vita, sarà sottoposta ...

Villa Betania, uomo ferito a una gamba durante tentativo rapina

