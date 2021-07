VIDEO Vanessa Ferrari emoziona alle Olimpiadi | corpo libero da favola su “Con te partirò” | finale ipotecata e sogno medaglia

(Di domenica 25 luglio 2021)ha dato ancora una volta prova della sua classe innata, della sua leggiadria, della sua caparbietà, del suo amore innato per la ginnastica artistica. La bresciana ha letteralmente illuminato le qualifiche delledi Tokyo 2021. L’azzurra ha strabiliato al, regalando emozioni indescrivili sulle note di “Con te”, il brano di Andrea Bocelli scelto appositamente per questa occasione. La 30enne, alla sua quarta partecipazione a cinque cerchi, ha perfettamente stoppato le quattro diagonali (Silivas e tempo-Tsukahara) daed è ...

Vanessa Ferrari ha dato ancora una volta prova della sua classe innata, della sua leggiadria, della sua caparbietà, del suo amore innato per la ginnastica artistica. La bresciana ha letteralmente illu ...Le Olimpiadi di Tokyo stanno entrando ormai nel vivo. Le prime medagli sono state assegnate e tanti sono gli atleti di tutto il mondo che stanno gareggiando per inseguire un sogno. Tra questi c'è anch ...