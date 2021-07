VIDEO Tennis | Olimpiadi Tokyo | gli highlights del successo di Camila Giorgi su Jennifer Brady

(Di domenica 25 luglio 2021) Ottimo esordio peral Giochi Olimpici di. L’azzurra ha infatti sconfitto in maniera netta l’americana(n.15 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e otto minuti di gioco. Senza dubbio una grande prestazione dellata marchigiana, che nel secondo turno affronterà la russa Elena Vesnina (n.305 del ranking) che ha fatto lo sgambetto alla lettone Jelena Ostapenko (n.30 del ranking). Andiamo, quindi, a rivivere i momenti salienti del match tra...

Nel tennis, supera il primo turno Camila Giorgi, esce a sorpresa al primo turno la numero uno al mondo ...Ottimo esordio per Camila Giorgi al Giochi Olimpici di Tokyo. L'azzurra ha infatti sconfitto in maniera netta l'americana Jennifer Brady (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un'ora e ...Home; Tennis News; In Evidenza; Sono molti i tennisti impegnati alle Olimpiadi di Tokyo che hanno chiesto agli organizzatori di posticipare di qualche ora l'inizio delle partite ...