VIDEO Simone Biles sbaglia al corpo libero | Vanessa Ferrari la batte alle Olimpiadi

(Di domenica 25 luglio 2021)ha esibito un’acrobatica eccezionale aldurante le qualificazioni delledi Tokyo 2021, ma l’esecuzione dell’icona della ginnastica artistica non è stata impeccabile. La statunitense è uscita gravemente di pedana nella terza diagonale, ha sporcato tanto il resto della prova e si è fermata a 14.133 nonostante il roboante 6.7 di D Score. La Campionessa Olimpica e del Mondo di specialità si è così accomodataspdi una vertiginosa, capace di stampare 14.166 (5.9) e di portarsi in ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Le prime parole di Simone Inzaghi al debutto sulla panchina nerazzurra ??? #Inter #ForzaInter… - pameladiverona : RT @chilhavistorai3: 'Se hanno un cuore almeno parlassero': Francesco Simone, padre di due bambini, la sera del 22 luglio 2009 non è tornat… - comwnista : Simone rindo - AingeruRuiz : RT @hirukoa80: Simone Fontecchio???? - Willdovigor : RT @petcomenta: simone biles é impressionante -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Simone

OA Sport

...ad Ordines Vescovado - pomeriggio Udienze Martedì 27 luglio ore 8.45 - 12.45 Riunione in... Chiamati da Gesù (che ha già con sé i fratellie Andrea) anch'essi lo seguono (Matteo cap. 4). ...Diretta Alberto Razzetti/ Finale 400 misti streamingtv, Olimpiadi 2020 Tokyo DIRETTA ... abbiamo l'esperienza di Nicolò Melli e Achille Polonara, la fantasia di Marco Spissu e un...Simone Biles ha esibito un'acrobatica eccezionale al corpo libero durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma l'esecuzione dell'icona della ginnastica artistica non è stata impeccabile ...L’Italia si è imposta per 92-82 contro la Germania nel match d’esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 di basket e lo ha fatto al termine di una fantastica rimonta, con gli azzurri in sofferenza per ...