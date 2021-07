VIDEO Nuoto Olimpiadi Tokyo | Nicolò Martinenghi in finale dei 100 rana con record italiano

(Di domenica 25 luglio 2021) Èper il varesino, spaziale quest’oggi nella semidei 100con un terzo tempo complessivo che ha quasi il sapore di una storica medaglia, che cercherà di agguantare questa notte. Il 21enne azzurro non è di certo una sorpresa, ma possiamo dire che in questedisi è decisamente superato. Il 58.28 fatto registrare dal ragazzo di Azzate ha quindi decretato anche il nuovo, migliorando un primato già da lui detenuto, e che ...

Ci si aspettava innegabilmente di più da Gabriele Detti. Il nuotatore ventiseienne di Livorno non ha disputato una gran gara nella finale dei 400 metri stile libero che assegnava le medaglie per i Giochi. È finale e record italiano per il varesino Nicolò Martinenghi, spaziale quest'oggi nella semifinale dei 100 rana con un terzo tempo complessivo che ha quasi il sapore di una storica medaglia, che cercherà di agguantare questa notte.