VIDEO Francia-USA 83-76 Olimpiadi Tokyo Basket: highlights e sintesi della partita. Evan Fournier abbatte gli americani (Di domenica 25 luglio 2021) Prima giornata, primo ribaltone alle Olimpiadi di Tokyo: se le vittorie della Repubblica Ceca sull’Iran, dell’Italia sulla Germania e dell’Australia sulla Nigeria erano variamente attese, certo non lo era la Francia in grado di superare Team USA, anche se le distanze si sapEvano molto vicine. 83-76 il risultato finale. E a essere protagonista è una star NBA. Non degli States, però: non Kevin Durant, non Damian Lillard, piuttosto opachi quest’oggi e incapaci di svoltare il finale di gara. E nemmeno Jrue Holiday, migliore in campo per gli uomini di Gregg Popovich. L’uomo del destino è Evan ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Prima giornata, primo ribaltone alledi: se le vittorieRepubblica Ceca sull’Iran, dell’Italia sulla Germania e dell’Australia sulla Nigeria erano variamente attese, certo non lo era lain grado di superare Team USA, anche se le distanze si sapo molto vicine. 83-76 il risultato finale. E a essere protagonista è una star NBA. Non degli States, però: non Kevin Durant, non Damian Lillard, piuttosto opachi quest’oggi e incapaci di svoltare il finale di gara. E nemmeno Jrue Holiday, migliore in campo per gli uomini di Gregg Popovich. L’uomo del destino è...

Advertising

gooblin73_83196 : RT @GuidoDeMartini: ???? FRANCIA-TOLONE-24 LUGLIO ???? Proteste dei cittadini CONTRO il PASS e l’obbligo vaccinale imposto da Macron https://t.… - miguelangelitob : RT @girazapatistaIT: A Città Sant'Angelo in #Abruzzo, davanti al consolato di #Francia, per aderire alla chiamata all'azione lanciata da Eu… - OA_Sport : Il meglio del colpo di giornata nel basket maschile, la vittoria della Francia sugli Stati Uniti - monika_mazurek : RT @affari_politici: Passiamo in Francia. Massiccia manifestazione a Parigi contro la tessera sanitaria. #greenpass #GreenpassObbligatorio… - ALisimberti : RT @AlessandroCere7: #AntiPassSanitaire in #Francia 'Coloro che ci trasmettono informazioni non hanno più alcuna credibilità' 'Sono vacci… -