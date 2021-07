VIDEO Elisa Longo Borghini medaglia di bronzo, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi (Di domenica 25 luglio 2021) Come a Rio 2016, Elisa Longo Borghini è riuscita a conquistare la sua seconda medaglia di bronzo olimpica in quel di Tokyo 2020. Prima di lei soltanto l’immensa Jeannie Longo. L’azzurra ha affrontato una corsa a cinque cerchi che sembrava ormai perduta sul più bello, per poi riscattarsi nel circuito finale, a pochi metri dalla conclusione. E mentre Anna Kiesenhofer si vestiva d’oro e Annemiek van Vleuten d’argento, la verbanese è andata a rincorrere, come cinque anni fa, quella medaglia che è un premio immenso per una donna che è semplicemente una ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Come a Rio 2016,è riuscita a conquistare la sua secondadiolimpica in quel di2020. Prima di lei soltanto l’immensa Jeannie. L’azzurra ha affrontato una corsa a cinque cerchi che sembrava ormai perduta sul più bello, per poi riscattarsi nel circuito finale, a pochi metri dalla conclusione. E mentre Anna Kiesenhofer si vestiva d’oro e Annemiek van Vleuten d’argento, la verbanese è andata a rincorrere, come cinque anni fa, quellache è un premio immenso per una donna che è semplicemente una ...

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO Kiesenhofer, che sorpresa! Ma Elisa è una conferma che brilla #Tokyo2020 - SpazioCiclismo : Elisa Longo Borghini regala all'Italia una medaglia di bronzo #Tokyo2020 - elisa_stylees : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: video mai visto degli one direction nel 2012! parte 1?? ??| ????: unseen video of one direction in 2012! part 1?? ht… - elisa_stylees : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: video mai visto degli one direction nel 2012! parte 1 ??| ????: unseen video of one direction in 2012! part 1 http… - Gise__017 : RT @UnTemaAlGiorno: Oggi festeggiamo?? #4anniConUnTemaAlGiorno Chè la #Family è #unInsiemeDi emozioni, condivisioni, amicizia nel rispetto… -