VIDEO/ Bomba day ad Avellino, disinnescato l'ordigno: il riepilogo della giornata (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – E' stato un giorno lunghissimo per le comunità di Avellino e Atripalda. I due comuni irpini sono stati coinvolti nel Bomba day nella giornata di domenica 25 luglio. Operazioni terminate, come ampiamente preventivato, nel migliore dei modi. l'ordigno di 100 libre contenente 26 chili di tritolo risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel settembre del 2019 è stato fatto brillare, intorno alle 16, presso la cava Bruschi di contrada Palmoleta ad Atripalda Organizzazione perfetta coordinata dal del 21° Genio Guastatori di Caserta.

