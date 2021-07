Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 luglio 2021)DEL 25 LUGLIOORE 9.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON VENTI FORTI CON RINFORZI FINO A BURRASCA E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE IN TUTTA LACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA TOR PATERNO E MARIAN DI ARDEA SU VIA LITORANEA MENTRE A FORMIA, SU VIA DOMITIANA INCOLONNAMENTI TRA SANTA ...