Vendite giornali maggio 2021: si scende ancora, tra la gioia e l'indifferenza dei politici (Di domenica 25 luglio 2021) ...70 Il Fatto Quotidiano 25.855 31.336 0,82 Gazzetta Mezzogiorno 8.106 9.262 0,87 Gazzetta del Sud 10.926 10.896 1,00 Gazzetta di Mantova 12.101 14.021 0,86 Gazzetta di Modena 5.244 6.083 0,86 Gazzetta ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) ...70 Il Fatto Quotidiano 25.855 31.336 0,82 Gazzetta Mezzogiorno 8.106 9.262 0,87 Gazzetta del Sud 10.926 10.896 1,00 Gazzetta di Mantova 12.101 14.021 0,86 Gazzetta di Modena 5.244 6.083 0,86 Gazzetta ...

Advertising

spiritodelbosco : @ppdalmon Esatto, BOICOTTATE in MASSA i complici MEDIA (#giornali, TV, radio, ecc) delle elites neoliberiste ... co… - Rosa_Teta_ : @toncor444 @stevevicrn @FIGC Certo ci mancherebbe, non volevo offendere o denigrare la categoria, volevo solo dire… - xorbetto : @LaStampa Io vedo molto più scettici gli italiani sulla informazione faziosa che fate. Il calo delle vendite dei gi… - PaoloBruseghini : RT @charliecarla: 'Roma, boom di positivi'. Sotto in piccolo: 98. 98 su 4.000.000 quattromilioni di romani. Boom. Poi dice che crollano l… -