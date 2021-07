Varane Manchester United | accordo vicino col Real Madrid | la cifra

(Di domenica 25 luglio 2021) Si avvicina l’incontro decisivo tra ile ilper: nei prossimi giorni l’offerta ufficiale Ilpesca in casa. I Red Devils hanno da tempo messo gli occhi su Raphael: il difensore francese non ha intenzione di proseguire con ile vorrebbe cambiare aria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in questa settimana ci sarà l’offerta ufficiale. Nei giorni scorsi era circolata anche la ...

junews24com : Varane ha deciso: nuova destinazione per l'ex obiettivo della Juventus - - agent_loken : Varane-Manchester United siamo al 90% della trattativa #MUFC #rmalive - Alberto93793532 : @Chiariello_CS direttore ma con Varane al Manchester Unt ed un Sergio Ramos al Psg con Ancelotti possibile Koulibaly al Real? - infoitsport : Real Madrid, Varane ha raggiunto l’accordo col Manchester United - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il difensore del Real #Madrid Raphael #Varane, secondo il nostro corrispondente @Ekremkonur, ha raggiunto un accordo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Varane Manchester

L'attaccante francese dello United piace agli Spurs ma il nodo è l'ingaggio(INGHILTERRA) - Arrivato Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, potrebbe essere Anthony ...45 per strappareal ...Varane ha deciso: nuova destinazione per l'ex obiettivo della Juventus, che lascerà il Real Madrid in estate Secondo quanto riferito da Le Parisien, Raphaël Varane è vicino a diventare un nuovo giocat ...Si avvicina l'incontro decisivo tra il Manchester United e il Real Madrid per Varane: nei prossimi giorni l'offerta ufficiale Il Manchester United pesca in casa Manchester United. I Red Devils hanno d ...