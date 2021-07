Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 1-15 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 25 luglio 2021. - PatroniAndrea : #Salvini ha definito l'assassino di #Voghera, #MassimoAdriatici, una brava persona. Devo essermi perso il passaggio… - omniadigitale : Vangelo e Meditazione dell XVII Domenica del Tempo Ordinario Anno B, a cura di Don Giacomo Equestre.… - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 25 luglio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Avvenire

Dalsecondo Giovanni Gv 6,1 - 15 In quel tempo, Gesù passò all'altra rivamare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva ......Immuni per colpacomplottismo Chiamano "lotta all'odio" il silenziamento di chi non la pensi come loro Alessandra Riccardi e Alessandra Ermellino lasciano il M5S. Ecco cosa sta succedendo...la radice di queste ingiustizie è il peccato dell’uomo. L’illusione che la ricerca di potere e ricchezza lo rendano felice e realizzato ...San Giacomo, il Maggiore: vita e preghiera Giacomo di Zebedeo, detto anche Giacomo il Maggiore, è stato uno dei dodici apostoli di Gesù. Dal IX secolo le sue spoglie mortali sono venerate a Santiago d ...