Vanessa Incontrada, il terribile blocco che l’affligge: “Faccio fatica…” (Di domenica 25 luglio 2021) Vanessa Incontrada è uscita allo scoperto. La showgirl ha un problema molto particolare che la tiene sotto scacco Vanessa Incontrada (Instagram)Tra le donne più amate dal pubblico italiano, quello di Vanessa Incontrada è un profilo che attira sempre il grande pubblico. Sarà per la donna nativa di Barcellona nel tempo ha conquistato i cuori di tantissimi spettatori, grazie alla sua simpatia che nel tempo ha messo a disposizione del grande pubblico. Gli anni di ‘Zelig‘, ad esempio, sono stato tremendamente intensi, e hanno portato Vanessa al centro dell’attenzione mediatica, ... Leggi su kronic (Di domenica 25 luglio 2021)è uscita allo scoperto. La showgirl ha un problema molto particolare che la tiene sotto scacco(Instagram)Tra le donne più amate dal pubblico italiano, quello diè un profilo che attira sempre il grande pubblico. Sarà per la donna nativa di Barcellona nel tempo ha conquistato i cuori di tantissimi spettatori, grazie alla sua simpatia che nel tempo ha messo a disposizione del grande pubblico. Gli anni di ‘Zelig‘, ad esempio, sono stato tremendamente intensi, e hanno portatoal centro dell’attenzione mediatica, ...

Advertising

infoitcultura : Vanessa Incontrada pronta per Fosca Innocenti: poi 3 programmi in prima serata? - infoitsport : Bisio: In autunno 3 puntate speciali con Vanessa Incontrada per 25 anni Zelig - losfastidios : Pensavo che ad un certo punto il cacciatore tirasse fuori la mazza con l’auto di Vanessa Incontrada. #CelebrityHunted2 - PasqualeMarro : #VanessaIncontrada ritorna in coppia. Fan senza parole - _beingaunicorn_ : RT @darkap89: Nel numero di Telesette che trovate in edicola vi porto a scoprire le prime immagini dal set toscano della fiction Fosca Inno… -