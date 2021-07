Vaccino obbligatorio, Costa: "Green pass anche per le badanti" (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre si parla di 'effetto Draghi' nella corsa al Vaccino, in Italia si comincia a discutere anche di estendere l'obbligo di Vaccino anti Covid ad altre categorie, oltre al personale sanitario. E ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre si parla di 'effetto Draghi' nella corsa al, in Italia si comincia a discuteredi estendere l'obbligo dianti Covid ad altre categorie, oltre al personale sanitario. E ...

LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - VittorioSgarbi : Il vaccino è obbligatorio solo in Turkmenistan. Ecco, potremmo mandare Enrico Letta ad aprire una sezione del Pd l… - SkyTG24 : Dopo l’annuncio di Mario #Draghi di rendere obbligatorio il #GreenPass molte Regioni hanno registrato un aumento de… - Rzc_______ : RT @astrolat: @StaseraItalia @piersileri il vaccino non lo rendono obbligatorio perchè a quel punto lo stato il governo si dovrebbero prend… - astrolat : @StaseraItalia @Capezzone il vaccino non lo rendono obbligatorio perchè a quel punto lo stato il governo si dovrebb… -