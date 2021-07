Vaccino in vacanza, come fare: tutte le regole nelle Regioni (Di domenica 25 luglio 2021) Si sblocca una della questioni più complesse della campagna per il Vaccino contro il Covid-19, la somministrazione della seconda dose nei luoghi di vacanza. Ecco le regole nelle Regioni All’alba di domenica 25 luglio 2021 sono 64.933.226 le dosi di Vaccino somministrate in Italia. In questo contesto 29.820.109 persone hanno completato il ciclo. In pratica il 55% degli italiani è coperto. Più della metà della popolazione. Un dato importante che, con la diffusione delle varie varianti, assume ancora più valore. Ma non basta. L’immunità di gregge è ancora lontana da venire e ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021) Si sblocca una della questioni più complesse della campagna per ilcontro il Covid-19, la somministrazione della seconda dose nei luoghi di. Ecco leAll’alba di domenica 25 luglio 2021 sono 64.933.226 le dosi disomministrate in Italia. In questo contesto 29.820.109 persone hanno completato il ciclo. In pratica il 55% degli italiani è coperto. Più della metà della popolazione. Un dato importante che, con la diffusione delle varie varianti, assume ancora più valore. Ma non basta. L’immunità di gregge è ancora lontana da venire e ...

Vaccino in vacanza, come fare: tutte le regole nelle Regioni Si sblocca una della questioni più complesse della campagna per il vaccino anti Covid-, la somministrazione nei luoghi di vacanza.

