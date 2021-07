Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di domenica 25 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - LaStampa : “Avete il vaccino per salvarvi dal Covid e non lo volete usare?” Nelle missioni lo stupore per il negazionismo no v… - FrancoVox1 : RT @fattoquotidiano: Zingaretti riceve la seconda dose del vaccino anti-Covid: “Per tornare liberi bisogna immunizzarsi. Chi dice il contra… - gred_vet : @XMpraedicta @benedetto_campi Gli lascio un ultimo studio Immunità ottenuta da vaccino sembra essere migliore di im… -