Vaccino, boom di prenotazioni tra gli under 30: sono oltre il 40% (Di domenica 25 luglio 2021) 'Nell'ultima settimana di luglio in Friuli Venezia Giulia c'è stato un picco di prenotazioni e analizzando i dati emerge che delle 28.622 richieste dal 19 al 24 luglio ben 11.830 appartengono alla ... Leggi su udinetoday (Di domenica 25 luglio 2021) 'Nell'ultima settimana di luglio in Friuli Venezia Giulia c'è stato un picco die analizzando i dati emerge che delle 28.622 richieste dal 19 al 24 luglio ben 11.830 appartengono alla ...

marcodimaio : Dopo le parole del premier Draghi boom di +200% prenotazioni al vaccino, con dati raddoppiati in tutta Italia rispe… - ilriformista : Nonostante le proteste #NoGreenPass, è boom di prenotazioni tra gli over 12 - Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - alberto_pilotto : RT @POPOLOdiTWlTTER: Contagi triplicati in due settimane: boom di ricoveri, vaccino funziona come sul Vespucci - Soldier12692838 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Contagi triplicati in due settimane: boom di ricoveri, vaccino funziona come sul Vespucci -