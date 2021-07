Vaccino, boom di prenotazioni. Le Regioni in affanno: «Ci servono più dosi» (Di domenica 25 luglio 2021) Non accenna a placarsi ?l?effetto Draghi? sulle prenotazioni dei vaccini anti-Covid. Continuano infatti a crescere, regione per regione, i numeri di coloro che si mettono in fila... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) Non accenna a placarsi ?l?effetto Draghi? sulledei vaccini anti-Covid. Continuano infatti a crescere, regione per regione, i numeri di coloro che si mettono in fila...

Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - marcodimaio : Dopo le parole del premier Draghi boom di +200% prenotazioni al vaccino, con dati raddoppiati in tutta Italia rispe… - SkyTG24 : Covid Lombardia, vaccini: boom di prenotazioni per il Green Pass - walterdicori : RT @FulvioPaglia: È bastato dire «niente ristorante senza vaccino» per un boom di prenotazioni. Quindi c'è, oltre alla massa di stolti che… - PaoloIvanoCucce : RT @FulvioPaglia: È bastato dire «niente ristorante senza vaccino» per un boom di prenotazioni. Quindi c'è, oltre alla massa di stolti che… -