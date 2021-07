Vaccino anti Covid, Figliuolo suona la carica: “Dobbiamo vaccinare gli adolescenti, ce la possiamo fare” (Di domenica 25 luglio 2021) Dobbiamo "cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la Dobbiamo fare, le cose stanno andando". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021)"cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la, le cose stanno andando". L'articolo .

