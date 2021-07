Vaccini, Speranza: “Effetto Green pass su prenotazioni, c’è accelerazione” (Di domenica 25 luglio 2021) Sui Vaccini anti coronavirus “c’è stata una accelerazione molto forte di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del Green pass. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Il vaccino è l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Tg1. Parlando della variante Delta, il ministro ha ribadito che “è molto insidiosa e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Suianti coronavirus “c’è stata unamolto forte didopo che il governo ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Il vaccino è l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoal Tg1. Parlando della variante Delta, il ministro ha ribadito che “è molto insidiosa e ...

Advertising

cmanara77 : RT @Adnkronos: #Vaccini, Speranza: 'Effetto #Greenpass su prenotazioni, c'è accelerazione'. - Adnkronos : #Vaccini, Speranza: 'Effetto #Greenpass su prenotazioni, c'è accelerazione'. - fisco24_info : Vaccini, Speranza: 'Effetto Green pass su prenotazioni, c'è accelerazione': Il ministro: 'Superate 65 milioni dosi… - italiaserait : Vaccini, Speranza: “Effetto Green pass su prenotazioni, c’è accelerazione” - speranza_viva : RT @g1usy22: Tutti: I vaccini non servono per immunizzare, ma nel caso in cui si risultasse positivi, si sarebbe asintomatici o quasi. 20 c… -