Vaccini in Toscana: 32mila prenotazioni, effetto green pass (Di domenica 25 luglio 2021) L'effetto green pass ha comportato in Toscana 32.806 prenotazioni aggiuntive. Sono quelle fatte registrare negli ultimi 5 giorni, dal 19 al 23 luglio, e sono state possibili grazie all'arrivo da Roma di 25.000 dosi aggiuntive di Pfizer rispetto a quelle attese. In Toscana il tasso di prenotazione si mantiene alto, raggiungendo il 95,68%. A guidare questa particolare classifica è la Asl Toscana sud est in cui sono state prenotate tutte le 5.122 dosi messe a disposizione nel periodo che va dal 19 al 23 luglio L'articolo proviene da Firenze Post.

