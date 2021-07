Vaccini anti - covid, i giovani trainano la campagna: si spera ne "l'effetto Decreto" (Di domenica 25 luglio 2021) Questo in sintesi il messaggio lanciato dal sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa , il quale ha proseguito " riporta Today - affermando che in questo momento vaccinarsi è anche un ... Leggi su yeslife (Di domenica 25 luglio 2021) Questo in sintesi il messaggio lanciato dal sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa , il quale ha proseguito " riporta Today - affermando che in questo momento vaccinarsi è anche un ...

Advertising

Corriere : Torino, folla in piazza Castello contro il Green pass: cori e slogan anti vaccini - M5S_Camera : In questi mesi il @Mov5Stelle ha condotto una battaglia sul tema della liberalizzazione dei brevetti per i vaccini… - Maicolciotti : Vaccini Anti Covid, l'effetto Green pass si fa sentire anche in Puglia: prenotazioni aumentate del 131,87% - proterviapiddin : @PieraBelfanti @LaStampa pierina, l'AIFA è no vax? - MariCatell : RT @GianandreaGaian: Vaccini a mRNA anti-COVID-19 Comirnaty e Spikevax (Pfizer e Moderna): rischio di miocardite e di pericardite https://t… -