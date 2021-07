Vaccini ai ragazzi, boom di prenotazioni: nella Bergamasca +988% in 24 ore (Di domenica 25 luglio 2021) Effetto Green pass, nelle 24 ore dopo il decreto 2.002 adesioni per la fascia d’età 12-15 anni nella nostra provincia. La media giornaliera di luglio era di 184. Il pediatra Greco: investimento per tornare a scuola in sicurezza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 luglio 2021) Effetto Green pass, nelle 24 ore dopo il decreto 2.002 adesioni per la fascia d’età 12-15 anninostra provincia. La media giornaliera di luglio era di 184. Il pediatra Greco: investimento per tornare a scuola in sicurezza.

