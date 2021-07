Usa, serial killer muore mentre è in attesa dell'esecuzione (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei più feroci serial killer della storia americana, Rodney James Alcala, è morto per cause naturali mentre era in attesa di essere giustiziato nel penitenziario di San Quintino, a nord di San ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei più ferocia storia americana, Rodney James Alcala, è morto per cause naturaliera indi essere giustiziato nel penitenziario di San Quintino, a nord di San ...

