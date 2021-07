Advertising

VincenzoLentin1 : RT @ETGazzetta: Uruguay, terzo calciatore suicida negli ultimi sei mesi - lamortevito : #Uruguay, suicida Emiliano #Cabrera: è il terzo calciatore negli ultimi 6 mesi @gazzetta - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Uruguay, terzo calciatore suicida negli ultimi sei mesi - ETGazzetta : Uruguay, terzo calciatore suicida negli ultimi sei mesi - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - quotidiano online] -

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay suicida

La Gazzetta dello Sport

Ancora un suicidio nel calcio uruguaiano. A una settimana dallo choc per il fatale gesto del 38enne Williams Martinez, difensore del Villa Teresa, sulle rive del Rio La Plata si piange la scomparsa di ...Il calcio uruguaiano e' in lutto per la morte di Williams Martinez, calciatore del Villa Teresa, club di Seconda Divisione, che si e' tolto la vita nella serata di sabato. Il difensore 38enne, che ha ...Il calcio uruguaiano è sotto choc, il campionato si ferma per il suicidio di Williams Martinez. Il difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si è tolto la vita nella notte tra saba ...Si è suicidato Williams Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa. pic.twitter.com/jV6b8NiHPJ — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) July 18, 2021. Si è suicidato Martinez, difensore 38enne del Vill ...