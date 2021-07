Uomini e Donne News, Beatrice Buonocore sotto polemica per via del nuovo fidanzato (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne nella scorsa stagione del programma, che l’ha vista uscire dagli studi Mediaset incassando una grave delusione d’amore, Beatrice Buonocore ha ritrovato l’amore recentemente e in maniera del tutto inaspettata . Alcuni follower attenti dell’ex corteggiatrice hanno appurato una somiglianza tra il nuovo fidanzato della Buonocore e Davide Donadei, il tronista che la giovane ha corteggiato. Proprio per questo è stata accusata di aver cercato solo qualcuno che le ricordasse Davide,perchè non l’avrebbe ancora dimenticato. La protagonista ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’esperienza vissuta anella scorsa stagione del programma, che l’ha vista uscire dagli studi Mediaset incassando una grave delusione d’amore,ha ritrovato l’amore recentemente e in maniera del tutto inaspettata . Alcuni follower attenti dell’ex corteggiatrice hanno appurato una somiglianza tra ildellae Davide Donadei, il tronista che la giovane ha corteggiato. Proprio per questo è stata accusata di aver cercato solo qualcuno che le ricordasse Davide,perchè non l’avrebbe ancora dimenticato. La protagonista ...

