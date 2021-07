Uno weekend, Anna Falchi sbaglia, Convertini la corregge e lei si giustifica, momenti di grande imbarazzo in studio (Di domenica 25 luglio 2021) Uno weekend, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini sta piacendo tantissimo anche perchè questa coppia è molto ben collaudata avendo già condotto le estati scorse altri programmi tutti molto apprezzati. Entrambi hanno dichiarato di trovarsi reciprocamente bene insieme e, sia l’una che l’altro, hanno sempre sottolineato, in ogni intervista rilasciata, la gentilezza e il garbo del collega. Per loro ritrovarsi è sempre un piacere anche perchè il risultato finale è molto gradito dal pubblico che li segue da casa che avverte la grande sintonia che c’è tra di loro e che dunque assiste ad un ... Leggi su baritalianews (Di domenica 25 luglio 2021) Uno, il programma condotto dae Beppesta piacendo tantissimo anche perchè questa coppia è molto ben collaudata avendo già condotto le estati scorse altri programmi tutti molto apprezzati. Entrambi hanno dichiarato di trovarsi reciprocamente bene insieme e, sia l’una che l’altro, hanno sempre sottolineato, in ogni intervista rilasciata, la gentilezza e il garbo del collega. Per loro ritrovarsi è sempre un piacere anche perchè il risultato finale è molto gradito dal pubblico che li segue da casa che avverte lasintonia che c’è tra di loro e che dunque assiste ad un ...

