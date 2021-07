Uno weekend, Anna Falchi sbaglia, Convertini la corregge e lei si giustifica, momenti di grande imbarazzo in studio (Di domenica 25 luglio 2021) Uno weekend, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini sta piacendo tantissimo anche perchè questa coppia è molto ben collaudata avendo già condotto le estati scorse altri programmi tutti molto apprezzati. Entrambi hanno dichiarato di trovarsi reciprocamente bene insieme e, sia l’una che l’altro, hanno sempre sottolineato, in ogni intervista rilasciata, la gentilezza e il garbo del collega. Per loro ritrovarsi è sempre un piacere anche perchè il risultato finale è molto gradito dal pubblico che li segue da casa che avverte la grande sintonia che c’è tra di loro e che dunque assiste ad un ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021) Uno, il programma condotto dae Beppesta piacendo tantissimo anche perchè questa coppia è molto ben collaudata avendo già condotto le estati scorse altri programmi tutti molto apprezzati. Entrambi hanno dichiarato di trovarsi reciprocamente bene insieme e, sia l’una che l’altro, hanno sempre sottolineato, in ogni intervista rilasciata, la gentilezza e il garbo del collega. Per loro ritrovarsi è sempre un piacere anche perchè il risultato finale è molto gradito dal pubblico che li segue da casa che avverte lasintonia che c’è tra di loro e che dunque assiste ad un ...

Advertising

stefycarr : RT @arpaveneto: ????Idee per il weekend? Visita uno dei Parchi del #Veneto?? - katiadiluna16 : Vi ricordate di #nathalycaldonazzo , ex concorrente di #Temptationisland ? Ecco le sue ultime dichiarazioni in TV r… - DanielaAzzolini : RT @DuomodiMilano: Vi auguriamo uno splendido weekend dalle #Terrazze del #DuomodiMilano! ??? ?? PRENOTA ORA IL TUO BIGLIETTO PER UNA PASSEGG… - ADM_assdemxmi : RT @DuomodiMilano: Vi auguriamo uno splendido weekend dalle #Terrazze del #DuomodiMilano! ??? ?? PRENOTA ORA IL TUO BIGLIETTO PER UNA PASSEGG… - ninakuchta : Come si dice quando conosci uno, c'è interesse reciproco, ma lui è talmente antisocial e riservato che ti propone d… -