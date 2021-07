"Unico ginecologo non obiettore, ho rinviato la pensione per garantire la 194 in Molise" (Di domenica 25 luglio 2021) “Da 40 anni pratico gli aborti e per continuare a garantire la 194 in Molise ho rinviato la pensione”. A parlare sulle pagine di Repubblica è il dottor Michele Mariano, 69enne Unico ginecologo non obiettore a praticare le interruzioni volontarie di gravidanza nella regione, che al momento non ha trovato alcun collega disposto a sostituirlo consentendogli di andare in pensione. Dunque, mentre la ricerca di un sostituto prosegue da parte dell’azienda sanitaria, per il medico è giunta una proroga che lo porterà a rimanere in servizio presso l’ospedale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) “Da 40 anni pratico gli aborti e per continuare ala 194 inhola”. A parlare sulle pagine di Repubblica è il dottor Michele Mariano, 69ennenona praticare le interruzioni volontarie di gravidanza nella regione, che al momento non ha trovato alcun collega disposto a sostituirlo consentendogli di andare in. Dunque, mentre la ricerca di un sostituto prosegue da parte dell’azienda sanitaria, per il medico è giunta una proroga che lo porterà a rimanere in servizio presso l’ospedale ...

fioridimarzoo : ripensando intensamente al ginecologo che venne a scuola e ci disse che l'unico vero sesso era pene in vagina e basta - MarcoToth4 : @martafana @Topking581 Al 'Cervello' di Palermo a fine luglio va in pensione l unico ginecologo non obbiettare. #Sinistralibertaria. - Flustra12 : @cartonimorti La dittatura sanitaria è l'unico ginecologo non obiettore in Molise che deve andare in pensione. - mauriziobonanno : RT @DestinoLara: Dittatura sanitaria è impedire alle donne di esercitare un diritto come l'interruzione volontaria di gravidanza: accade in… - PiramideRossa : RT @DestinoLara: Dittatura sanitaria è impedire alle donne di esercitare un diritto come l'interruzione volontaria di gravidanza: accade in… -