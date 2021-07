Una Vita, anticipazioni oggi 25 luglio: Camino perde di nuovo la voce (Di domenica 25 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 25 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver dato un addio struggente a Maite, tornata libera, ma costretta ad andarsene da Acacias, Camino torna nel quartiere. La Pasamar si chiude di nuovo nel mutismo che l’aveva già afflitta in passato. Camino, dopo aver incontrato Maite in carcere, è molto scossa e avvilita. Ildefonso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021)“Una”, puntata del 252021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver dato un addio struggente a Maite, tornata libera, ma costretta ad andarsene da Acacias,torna nel quartiere. La Pasamar si chiude dinel mutismo che l’aveva già afflitta in passato., dopo aver incontrato Maite in carcere, è molto scossa e avvilita. Ildefonso Articolo completo: dal blog SoloDonna

