Una vita anticipazioni: il doloroso addio a Marcia, Felipe lascia Genoveva? (Di domenica 25 luglio 2021) Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Come sempre alla domenica va in onda l'episodio in replica visto al sabato sera su Rete 4, una prima visione quindi per la rete ammiraglia Mediaset. E lunedì che cosa succederà? Nelle prossime puntate della soap spagnola, vedremo l'episodio 1216 di Acacias 38 che dovrebbe andare in onda tra il 26 luglio e il 27 luglio. Dipenderà dai tagli che si faranno al pomeriggio della domenica! Vi raccontiamo quindi che cosa accadrà nella prima parte dell'episodio 1216 di Acacias 38, con il doloroso addio a ...

